21:20 6 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Как выглядит травма Зобнина

Травма Романа Зобнина в деталях. Фото "СЭ"
Травма Романа Зобнина в деталях. Фото "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), во вторник утром прошел МРТ в одной из российских клиник.

 
Роман ЗОБНИН.Они не едут на Кубок конфедераций

По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.

Врач национальной команды Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления футболиста:

– Ориентировочный срок восстановления назвать тяжело, но если все будет хорошо, то он составит 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. И в "Спартаке", и сам Роман. Надеемся, подобное больше не повторится.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Spiridonovich

Где тонко, там и рвётся. Обязательно несчастье должно случится с настоящим звёздным игроком, которого не было уже несколько лет в нашем футболе.Удачи и скорейшего выздоровления молодому человеку.

22:35 7 июня

GeneralN

Мда.. минимум Месси потеряли. Великий Зобнин...

11:26 7 июня

pchela_tr

да достали уже этой трамвой...сколько можно мусолить...

09:05 7 июня

RW.irk

Без предпочтений--Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... ======= Чего-чего там Зенит потерял? Чемпионство?)) Ну вообще-то, чемпионство и соответствующую игру Зенит потерял как раз с приходом Халка. За 4 года с Халком одно чемпионство взяли, а до него были дважды подряд чемпионами

09:00 7 июня

ShurikB121

спорт-анатомия! давайте побольше женского строения!

08:09 7 июня

ki

кароч, травма профессиональная. не повезло. но после такого возвращаются. этот год завершен, ждем следующей весной.

06:47 7 июня

ki

а как же травма выглядит так и не показали... можно подумать что без них нельзя погуглить чтоб увидеть что за связки.

06:46 7 июня

inachipoch

Почему СЭ не написал, сколько за время травмы Зобнин съест картофеля и посмотрит передач на канале "Матч ТВ"?

06:33 7 июня

Ivenhoe

Может быть, после этого спартаковцы хоть чуть-чуть поймут армейцев, что такое сборная и как она влияет на ситуацию в команде. И это только начало. Будет еще ЛЧ. Будут еще терки внутри команды.

23:53 6 июня

old grumbler

Чего про Файзулина ни строчки не написали ведь тоже за сборную играл... и пропал человек теперь почти инвалид...

23:37 6 июня

old grumbler

Для чего эта информация болельщикам сборной если сразу было понятно что в играх за кубок конфедераций он играть не будет?

23:36 6 июня

old grumbler

да уж... скоро будут рассказывать какой секс был у игроков...

23:33 6 июня

Antonio85

Гори огнём эта сборная

22:27 6 июня

spetrov

И на мой взгляд уже слишком про Романа, дай бог ему здоровья.

22:00 6 июня

Без предпочтений

На: Millwall82 _________________________________________ При чем тут Халк? Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... Но у Халка вроде все в порядке... А тут личная трагедия игрока. Сопутствующие проблемы сборной... Спартак тут вообще, как бы к слову... И Спартака это вообще в меньшей степени касается - есть время приспособиться и что нибудь придумать. А вот у сборной времени нет. А у Зобнина - так и вообще...

21:49 6 июня

Без предпочтений

блин... "засада".... и применительно к сборной, и к Спартаку, и к самому Роману...

21:41 6 июня

Millwall82

я конечно сочувствую игроку. Но СЭ вы уже достали с этим Зобниным. Тема например вероятного возвращения Халка тут даже не печатается.

21:35 6 июня

Odissevs

Рома, очень сочувствуем. Лечись, ждём в команде!

21:30 6 июня