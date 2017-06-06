Как выглядит травма Зобнина

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), во вторник утром прошел МРТ в одной из российских клиник.
По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
В среду Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.
Врач национальной команды Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления футболиста:
– Ориентировочный срок восстановления назвать тяжело, но если все будет хорошо, то он составит 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. И в "Спартаке", и сам Роман. Надеемся, подобное больше не повторится.
Spiridonovich
Где тонко, там и рвётся. Обязательно несчастье должно случится с настоящим звёздным игроком, которого не было уже несколько лет в нашем футболе.Удачи и скорейшего выздоровления молодому человеку.
22:35 7 июня
GeneralN
Мда.. минимум Месси потеряли. Великий Зобнин...
11:26 7 июня
pchela_tr
да достали уже этой трамвой...сколько можно мусолить...
09:05 7 июня
RW.irk
Без предпочтений--Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... ======= Чего-чего там Зенит потерял? Чемпионство?)) Ну вообще-то, чемпионство и соответствующую игру Зенит потерял как раз с приходом Халка. За 4 года с Халком одно чемпионство взяли, а до него были дважды подряд чемпионами
09:00 7 июня
ShurikB121
спорт-анатомия! давайте побольше женского строения!
08:09 7 июня
ki
кароч, травма профессиональная. не повезло. но после такого возвращаются. этот год завершен, ждем следующей весной.
06:47 7 июня
ki
а как же травма выглядит так и не показали... можно подумать что без них нельзя погуглить чтоб увидеть что за связки.
06:46 7 июня
inachipoch
Почему СЭ не написал, сколько за время травмы Зобнин съест картофеля и посмотрит передач на канале "Матч ТВ"?
06:33 7 июня
Ivenhoe
Может быть, после этого спартаковцы хоть чуть-чуть поймут армейцев, что такое сборная и как она влияет на ситуацию в команде. И это только начало. Будет еще ЛЧ. Будут еще терки внутри команды.
23:53 6 июня
old grumbler
Чего про Файзулина ни строчки не написали ведь тоже за сборную играл... и пропал человек теперь почти инвалид...
23:37 6 июня
old grumbler
Для чего эта информация болельщикам сборной если сразу было понятно что в играх за кубок конфедераций он играть не будет?
23:36 6 июня
old grumbler
да уж... скоро будут рассказывать какой секс был у игроков...
23:33 6 июня
Antonio85
Гори огнём эта сборная
22:27 6 июня
spetrov
И на мой взгляд уже слишком про Романа, дай бог ему здоровья.
22:00 6 июня
Без предпочтений
На: Millwall82 _________________________________________ При чем тут Халк? Я конечно сочувствую Зениту с потерей Халка потерявшим игру, а вместе с ней чемпионство... Но у Халка вроде все в порядке... А тут личная трагедия игрока. Сопутствующие проблемы сборной... Спартак тут вообще, как бы к слову... И Спартака это вообще в меньшей степени касается - есть время приспособиться и что нибудь придумать. А вот у сборной времени нет. А у Зобнина - так и вообще...
21:49 6 июня
Без предпочтений
блин... "засада".... и применительно к сборной, и к Спартаку, и к самому Роману...
21:41 6 июня
Millwall82
я конечно сочувствую игроку. Но СЭ вы уже достали с этим Зобниным. Тема например вероятного возвращения Халка тут даже не печатается.
21:35 6 июня
Odissevs
Рома, очень сочувствуем. Лечись, ждём в команде!
21:30 6 июня