Максим Деменко: «Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, «Ренн» в том числе»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко перед матчем «быков» против «Ренна» в Лиге чемпионов отметил, что команде не хватает опыта главного еврокубкового турнира.

— Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, там собраны лучшие команды, «Ренн» в том числе. «Краснодар» — уже серьезный боец Лиги Европы, знает, как там играть, но в Лиге чемпионов все гораздо сложнее и интереснее. Игроки «Краснодара» будут еще более мотивированы, — цитируют «Известия» Деменко. — Трех дней для подготовки к игре достаточно, а где начинать групповой этап, не столь принципиально. На выезде, возможно, даже лучше. Жаль, что потеряли Кабелла, но у «быков» хорошая скамейка.