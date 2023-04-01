«Навсегда запятнали наш спорт». Читеры добрались до спортивного рыболовства

Тяжелое наказание за слишком тяжелую рыбу.

Эту историю в США сейчас называют крупнейшим скандалом в мире спортивного рыболовства в истории. О ней написали и рассказали крупнейшие СМИ страны — от Washington Post до CNN. На скамье подсудимых оказались двое мужчин — 43-летний Джейкоб Раньян и 36-летний Чейз Комински. Их обвиняют в жульничестве на соревнованиях и грозят тюрьмой.

Тяжелая рыба

Происшествие случилось на соревнованиях в сентябре прошлого года. Старты проходили в штате Огайо на озере Эри — это одно из крупнейших озер США (4-е место в стране) и мира (11-е место). Цель турнира — за восемь часов выловить пять самых увесистых рыб. За победу дают приличное денежное вознаграждение — 28 760 долларов.

В соревнованиях участвовали 65 команд, состоящих из двух человек. Главный приз должны были забрать Джейкоб и Чейз. Их улов явно превосходил все остальные. Пять не самых больших с виду рыбешек весили около 15 килограммов. Помимо денежного приза за эти соревнования Раньян и Комински получили бы дополнительно 29 тысяч долларов за победу в номинации «Команда года», ведь до этого они выиграли еще три турнира в течение последних четырех месяцев.

Однако директор соревнований Джейсон Фишер (у него очень подходящая для этого вида спорта фамилия) заподозрил неладное. Взяв одну из рыб, которую поймали Ряньян и Комински, он почувствовал что-то твердое в ее животе. Тогда он взял нож, разрезал брюхо и начал доставать из рыбы круглые свинцовые гири. Всего в улове их оказалось 10. Также внутри находилось филе других рыб.

«Убирайтесь отсюда!» — крикнул Фишер, глядя на пойманных мошенников. Момент разрезания снимался на камеру, и видео стало популярным в среде спортсменов-рыболовов. Сообщество было возмущено.

«Лично я никогда не видел ничего подобного в спортивной рыбалке, — говорил директор турнира. — Люди, участвующие в этом, похоже, поставили жадность и эгоизм выше всего остального, навсегда запятнав наш спорт».

Не только твердый живот рыбы позволил Фишеру решиться на вскрытие. За Джейкобом и Чейзом приглядывали организаторы, ведь их давно подозревали в жульничестве: во-первых, они стали часто выигрывать в последние месяцы, во-вторых, никогда не жертвовали свой улов местным, как это делали другие рыбаки. А в апреле прошлого года в отношении их даже было проведено расследование. Однако тогда прокурор решил, что доказательств для предъявления обвинений недостаточно. Но, несмотря на это, они продолжили свою деятельность.

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Тяжелые последствия

Все могло закончиться только дисквалификацией с турнира. Но видео вскрытия заинтересовало местную полицию. Лодку «спортсменов» обыскали. В ней нашли несколько частей филе судака, которым они фаршировали свой улов на соревнованиях. Это позволило прокурору выдвинуть второе обвинение помимо мошенничества — незаконное владение дикими животными.

За подобное преступление им грозит до года лишения свободы. Приговор должны огласить 11 мая. Однако вряд ли Джейкоб и Чейз сядут в тюрьму, потому что прокурор по делу Майкл О'Мэйли рекомендовал осудить их на шесть месяцев условно. Приговор смягчен из-за признании вины. Также с них сняты обвинения в покушении на крупную кражу.

Кроме признания в рамках сделки у Комински была конфискована лодка Ranger Pro Fisherman, на которой соревновались мошенники. Примерная стоимость судна — 130 тысяч долларов. Также оба подсудимых согласились на приостановку действия своих рыболовных лицензий на срок до трех лет. «Мошенничеству нет места, — заявил прокурор О'Мэйли в эфире радиостанции. — Думаю, что все получили это громкое сообщение».