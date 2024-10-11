На Эвересте обнаружили останки альпиниста, покорявшего гору 100 лет назад

Команда журнала National Geographic обнаружила на склонах Эвереста фрагменты останков, принадлежавших британскому альпинисту Эндрю Ирвину, который погиб при восхождении вершины 100 лет назад.

На леднике Ронгбук оказались ботинок и фрагменты ноги альпиниста. На носке было вышито имя «А. К. Ирвин». В настоящее время в сотрудничестве с родственниками изучается ДНК останков.

Ирвин пропал без вести в 1924 году вместе со своим напарником Джорджем Мэллори. Они первыми пытались добраться до вершины Эвереста. Их экспедиция — одна из главных загадок альпинизма, поскольку до сих пор неизвестно, погибли ли они при восхождении или при спуске.

С начала экспедиции по покорению Эвереста на горе погибли более 300 человек. Успешно поднялись на высоту 8848 метров над уровнем моря более 11 тысяч человек.