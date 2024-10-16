В Непале эвакуировали тела сорвавшихся с горы российских альпинистов

В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших в Непале российских альпинистов удалось эвакуировать со склона Дхаулагири.

«Как посольство сообщало ранее, в соответствии с планом утром 16 октября проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов», — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Дипломатическое представительство поддерживает постоянный контакт с координаторами указанных поисково-спасательных мероприятий, местными органами власти и задействованными организациями. Ожидается, что в течение дня тела будут доставлены в Катманду.

8 октября стало известно, что пять альпинистов из России, пропавших без вести 6-го числа, найдены погибшими. Мужчины упали с высоты 7800 м на ледово-фирновом склоне.