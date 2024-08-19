Российский альпинист погиб в горах Пакистана

На группу российских альпинистов рухнула глыба льда в горах Пакистана, сообщает Mash. Предварительно, один из них погиб.

По информации источника, несчастный случай произошел, когда Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов поднимались на гору Гашербрум IV, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, который погиб в прошлом году.

На высоте 6400 метров связь с группой пропала. Двое россиян получили ранения, один скончался. Сейчас они ждут эвакуационный вертолет.