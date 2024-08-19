Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Главная
Экстремальные

Сегодня, 02:28

Российский альпинист погиб в горах Пакистана

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов перед подъемом.
Фото Mash, Соцсети

На группу российских альпинистов рухнула глыба льда в горах Пакистана, сообщает Mash. Предварительно, один из них погиб.

По информации источника, несчастный случай произошел, когда Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов поднимались на гору Гашербрум IV, чтобы найти тело Дмитрия Головченко, который погиб в прошлом году.

На высоте 6400 метров связь с группой пропала. Двое россиян получили ранения, один скончался. Сейчас они ждут эвакуационный вертолет.

Источник: Mash
1
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Российской федерации серфинга заявил, что Россия может принять ЧМ по вейксерфингу
Новости
RSS RSS
Все новости