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Париж-2024

Сегодня, 11:08

Американский скейтбордист пожаловался на качество медалей на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Найджа Хьюстон (справа).
Фото Global Look Press

Американец Найджа Хьюстон заявил, что медали стали хуже выглядеть. Ранее спортсмен занял третье место в соревнованиях по скейтборду в дисциплине «спринт».

«Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать. Я имею в виду, посмотрите на эту штуку, она выглядит грубой», — цитирует Хьюстона RMC Sport.

Он посоветовал улучшить качество олимпийских медалей.

Медали Олимпийских игр 2024 в&nbsp;Париже. Медали Олимпиады в Париже: как изготовлены и как выглядели на других Играх

Золотую медаль в дисциплине завоевал японец Юто Хоригоме, американец Джаггер Итон выиграл серебро.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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