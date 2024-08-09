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Париж-2024

Сегодня, 14:40

Британец Робертс выиграл золото в скалолазании на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Тоби Робертс.
Фото Reuters

Британец Тоби Робертс завоевал золотую медаль в комбинированном зачете в скалолазании на Олимпиаде в Париже, набрав 155,2 балла. Серебро взял японец Сорато Анраку, в активе которого 145,4 балла. Австриец Якоб Шуберт (139,6) стал бронзовым медалистом.

Скалолазание

Париж (Франция)

Мужчин

Сложность

Итог

1. Тоби Робертс (Великобритания) — 155,2

2. Сорато Анраку (Япония) — 145,4

3. Якоб Шуберт (Австрия) — 139,6

«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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