Британец Робертс выиграл золото в скалолазании на Олимпиаде
Британец Тоби Робертс завоевал золотую медаль в комбинированном зачете в скалолазании на Олимпиаде в Париже, набрав 155,2 балла. Серебро взял японец Сорато Анраку, в активе которого 145,4 балла. Австриец Якоб Шуберт (139,6) стал бронзовым медалистом.
Скалолазание
Париж (Франция)
Мужчин
Сложность
Итог
1. Тоби Робертс (Великобритания) — 155,2
2. Сорато Анраку (Япония) — 145,4
3. Якоб Шуберт (Австрия) — 139,6
«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Новости