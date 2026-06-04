Царукян и Хамитов проведут поединок на турнире RAF в Тбилиси 11 июля

Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, проведет бой с казахстанцем Куатом Хамитовым.

Поединок состоится 11 июля на турнире RAF в столице Грузии Тбилиси.

Ранее стало известно о планах Царукяна на две схватки под эгидой RAF: против американцев Тони Фергюсона (13 июня) и Колби Ковингтона (18 июля).

Царукяну 29 лет. В профессиональных ММА он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. Хамитову 38 лет, у него 27 побед, 8 поражений и 2 ничьих.

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