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Бивол: «Считаю, что будет классно, если Дзюба побоксирует с кем-то»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол считает классной идею потенциального боксерского боя футболиста Артема Дзюбы.

Ранее 37-летний футболист выражал желание провести поединок по правилам бокса или ММА.

«Я считаю, что будет классно, если он побоксирует с кем-то. Главное, чтобы не пошло такое, что все подряд начали боксировать, кроме боксеров», — приводит ТАСС слова Бивола.

35-летний Бивол — чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории. На его счету 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение в карьере.

Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». На его счету 177 голов в 470 матчах в РПЛ. Также он забил 31 гол за 56 игр за сборную России.

Источник: ТАСС
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Артем Дзюба
Дмитрий Бивол
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