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Бой Ивана Штыркова и Гаджи Автомата станет соглавным событием турнира RCC 25

4 июля в Екатеринбурге пройдет юбилейный турнир RCC 25, который возглавит бой за титул чемпиона RCC в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным.

Соглавным событием шоу станет противостояние по кикбоксингу между Иваном Штырковым и Гаджи Наврузовым (Автомат).

По правилам кикбоксинга Штырков выходил на ринг против чемпиона мира по тайскому боксу Армена Петросяна, дрался против многократного чемпиона мира Алексея Кудина, а также против Петра Романкевича, Вагаба Вагабова и Владимира Минеева.

Гаджи известен своей кулачной карьерой. Несколько лет он входит в состав национальной сборной России, был обладателем Кубка мира по версии IMFA, серебряным призером Кубка мира WAKO и чемпионом мира по версии WMF.

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Гаджи Наврузов (Автомат)
Иван Штырков
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