В США подали иск в суд с требованием отменить турнир UFC Freedom 250 у Белого дома

Истцы по федеральному иску, поданному 6 июня, пытаются остановить проведение турнира UFC Freedom 250, запланированного на 14 июня на Южной лужайке Белого дома, сообщает ESPN.

Иск, поданный организацией Public Integrity Project в федеральный суд округа Колумбия, утверждает, что Министерство внутренних дел и Служба национальных парков нарушили федеральный закон, организовав частное спортивное мероприятие на общественной территории и не получив одобрения Конгресса на возведение многочисленных строительных объектов на месте проведения события. Утром 7 июня в тот же суд было подано экстренное ходатайство о предварительном судебном запрете на проведение мероприятия.

В иске утверждается, что проведение мероприятия нарушает правила Службы национальных парков, так как строительство на Южной лужайке когтеобразной конструкции октагона UFC требует разрешения Конгресса, поскольку это федеральная парковая зона, и что не была проведена экологическая экспертиза «перед осуществлением «крупных действий, существенно влияющих на качество окружающей среды».

«Мы считаем, что это глубокое злоупотребление нашими священными национальными монументами ради частной выгоды. И мы считаем, что это нужно остановить, потому что это нарушает закон», — отметил ведущий юрист Public Integrity Project Брендан Баллоу.

Баллоу заявил, что ожидает решения по ходатайству об экстренном запрете на этой неделе. Public Integrity Project описывает себя как юридическую фирму по борьбе с коррупцией с офисами в Вашингтоне.

Один из представителей администрации Трампа выразил недовольство иском.

«Этот иск направлен на то, чтобы воспрепятствовать, он необоснован и направлен лишь на то, чтобы помешать президенту Трампу провести то, что, несомненно, станет одним из самых исторических спортивных событий в истории нашей нации. Это культовое событие ничем не отличается от других мероприятий, проводимых в Белом доме на Южной лужайке, и надлежащим образом разрешенных мероприятий на Эллипсе и Национальной аллее в течение года», — написал чиновник.

UFC запланировала свою пресс-конференцию на пятницу вечером у Мемориала Линкольна, взвешивание — на субботу на Эллипсе, а бои — на воскресенье, 14 июня, в Белом доме, что совпадает с 80-летием президента Дональда Трампа. В иске упоминаются только мероприятия в Белом доме и у Мемориала Линкольна. В иске ошибочно утверждается, что взвешивание, а не пресс-конференция, пройдет у Мемориала Линкольна.

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