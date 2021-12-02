Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев объяснил, почему занимается боксом.

«Ведь [это] у меня в школе. У меня там и бокс есть. Я каждый день после своей тренировки спускаюсь, мин 15-20 ставлю руки. Может, в жизни пригодится», — сказал Садулаев журналистам на пресс-конференции перед участием в «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА».

Соперником Садулаева на «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА» станет представитель Македонии Магомедгаджи Нуров, с которым он ранее неоднократно боролся. Событие состоится завтра на ВТБ-арене в Москве.