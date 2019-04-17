Бой Головкина и Роллса официально подтвержден

Казахстанский боксер, экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой с канадцем Стивом Роллсом. Об этом сообщает стриминговый сервис DAZN, который будет транслировать поединок. Бой пройдет в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден" 8 июня.

Ранее сообщалось, что другим претендентом на бой с Головкиным был Хассан Н’Дам Н’Жикам, но в итоге договоренность об этом поединке не была достигнута.

35-летний Стив Роллс победил во всех 19 поединках на профессиональном ринге (10 нокаутов).