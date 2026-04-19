Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Чемпион UFC Чимаев подписал контракт с лигой RAF

Анастасия Пилипенко
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с RAF.

Об этом было объявлено во время турнира RAF 08, где в главном бою Арман Царукян победил Юрайю Фейбера.

Чимаев прошлым летом стал чемпионом UFC в среднем весе, победив единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси.

31-летний Чимаев выиграл все 15 боев за карьеру в ММА. 10 мая российский боец проведет титульный бой UFC в среднем весе против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хамзат Чимаев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В десятке лучших бомбардиров КХЛ только ветераны за 30. Куда пропали молодые звезды?
Гимнаст Данила Лейкин хочет перейти из сборной США в сборную России
«Барса» запросила информацию по Батракову, «Ливерпуль» — ложу для слежки за Алексеем. Как в Европе сходят с ума по россиянину
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арман Царукян победил Юрайю Фейбера на турнире RAF 08

Глава UFC Уайт ответил на вопрос о возвращении Макгрегора в октагон
Новости
RSS RSS
Все новости