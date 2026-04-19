Чемпион UFC Чимаев подписал контракт с лигой RAF

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с RAF.

Об этом было объявлено во время турнира RAF 08, где в главном бою Арман Царукян победил Юрайю Фейбера.

Чимаев прошлым летом стал чемпионом UFC в среднем весе, победив единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси.

31-летний Чимаев выиграл все 15 боев за карьеру в ММА. 10 мая российский боец проведет титульный бой UFC в среднем весе против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).