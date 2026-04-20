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Общество

20 апреля, 18:15

Петр Ян передал 3 миллиона рублей пострадавшим жителям Дагестана

Алина Савинова

Чемпион UFC Петр Ян оказал поддержку жителям села Цияб-Целитли в Дагестане, пострадавшим в результате наводнения, сообщает РИА «Дагестан».

Как отмечает источник, 33-летний боец лично посетил районы, оказавшиеся в зоне подтопления, чтобы увидеть последствия стихии своими глазами. Он пообщался с жителями, выслушал их проблемы и объявил о выделении 3 миллионов рублей, которые пойдут на восстановление жилья и решение бытовых вопросов.

В поездке Яна сопровождал генеральный директор благотворительного фонда «Инсан» Магомед Абдурахманов. Они оценили масштаб ущерба и обсудили дальнейшие мероприятия по оказанию помощи семьям.

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Источник: РИА «Дагестан»
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Петр Ян
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