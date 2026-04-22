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Более 600 спортсменов примут участие в первенстве России по ММА

Алина Савинова

Алушта в ближайшие дни примет первенство страны по смешанному боевому единоборству, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Соревнования состоятся с 24 по 26 апреля на Федеральной базе сборных команд России «Крымский». В них примут участие более 600 сильнейших спортсменов из 66 регионов страны.

Турнир среди юношей пройдет в трех возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Также будут проведены неофициальные всероссийские соревнования среди девушек в тех же возрастных категориях.

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