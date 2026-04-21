UFC Стерлинг — Залал: когда бой, где смотреть онлайн трансляцию

Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал проведут поединок на турнире UFC Fight Night в США 26 апреля

Американцы Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 274. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене UFC Apex в Энтерпрайзе (США) в ночь на воскресенье, 26 апреля.

ММА UFC: Стерлинг — Заляль

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 3.00 мск. Бой Стерлинга и Залала начнется около 5.30 мск.

39-летний Стерлинг в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. В предыдущем бою Мастер фанка победил американца Брайана Ортегу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) 23 августа 2025 года.

29-летний Залал имеет рекорд в 18 побед, 5 поражения и 1 ничью. Предыдущим соперником Марокканского дьявола был американец Джош Эмметт, которого Юссеф победил рычагом локтя в рамках UFC 320 в Лас-Вегасе (США) 4 октября 2025 года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 3.00 мск).

Результаты боя Стерлинг — Залал и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.