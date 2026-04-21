Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: дата и время боя UFC

Стерлинг и Залал проведут бой на UFC Fight Night в Энтерпрайзе 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американские бойцы Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 274 в воскресенье, 26 апреля. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе UFC Apex в Энтерпрайзе (США).

ММА UFC: Стерлинг — Заляль

Начало боя Стерлинг vs Залал ожидается в 5.30 по московскому времени (советуем начать следить за поединком заранее).

Трансляция боя Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал на UFC Fight Night

Главный бой UFC Fight Night 274 между Стерлингом и Залалом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Статистика перед боем Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал на UFC Fight Night

Алджамейну Стерлингу — 36 лет. В профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Мастер фанка в 2025 году победил американца Брайана Ортегу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай) 23 августа. До этого Стерлинг уступил россиянину Мовсару Евлоеву также судейским решением 7 декабря 2024 года в рамках UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Юссефу Залалу — 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 18 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущее появление Залала в клетке — 4 октября 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) против американца Джоша Эмметта (победа рычагом локтя).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алджамейн Стерлинг
Юссеф Залал
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«За ним увлекательно следить». Кучеров после великого рекорда получил поздравления «Тампы» и восхищает Гретцки
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рафа Гарсия — Александр Эрнандес: дата и время боя UFC

UFC заключил трехлетнее соглашение о проведении турниров в Баку
Новости
RSS RSS
Все новости