Калиматов: «NFL готовит турнир с эксклюзивным форматом, аналогов которому не было в мире ММА»

Глава лиги NFL Гилани Калиматов рассказал, что предстоящий турнир в Ингушетии будет посвящен бойцам СВО.

Соревнования пройдут 23 мая во Дворце спорта «Магас» в Назрани.

«Это будет особенное событие, посвященное бойцам, выполняющим свой служебный долг в зоне специальной военной операции. Мы считаем своим долгом выразить им глубокую благодарность. Для нас они — настоящие герои Отечества. Турнир станет по-настоящему уникальным: мы готовим эксклюзивный формат, аналогов которому еще не было в мире смешанных единоборств. Зрителей ждет зрелищное шоу, высокий уровень поединков и участие значимых гостей», — приводит пресс-служба лиги слова Калиматова.

Президент NFL добавил, что кард турнира будет анонсирован в ближайшее время.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max