Бывший чемпион UFC Леснар объявил о завершении карьеры в рестлинге

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар объявил о завершении профессиональной карьеры в рестлинге.

48-летний американец объявил об этом на турнире WrestleMania 42. после поражения от нигерийца Оба Феми. После поединка он остался на ринге, где в слезах оставил свои перчатки и ботинки, что символизирует уход из единоборств.

Леснар завоевал пояс в тяжелом весе в ноябре 2008 года на турнире UFC 91, победив Рэнди Кутюра техническим нокаутом во втором раунде. Всего на его счету в ММА пять побед и три поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

Кроме того, американец является семикратным чемпионом WWE и трехкратным чемпионом Вселенной WWE.

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