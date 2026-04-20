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20 апреля, 14:34

Бывший чемпион UFC Леснар объявил о завершении карьеры в рестлинге

Сергей Ярошенко
Брок Леснар.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар объявил о завершении профессиональной карьеры в рестлинге.

48-летний американец объявил об этом на турнире WrestleMania 42. после поражения от нигерийца Оба Феми. После поединка он остался на ринге, где в слезах оставил свои перчатки и ботинки, что символизирует уход из единоборств.

Леснар завоевал пояс в тяжелом весе в ноябре 2008 года на турнире UFC 91, победив Рэнди Кутюра техническим нокаутом во втором раунде. Всего на его счету в ММА пять побед и три поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

Кроме того, американец является семикратным чемпионом WWE и трехкратным чемпионом Вселенной WWE.

Брок Леснар.Карьера Леснара — самая успешная в истории ММА. За 9 боев он взял три титула UFC и продал 8 млн PPV

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Брок Леснар
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