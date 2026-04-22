Усман отреагировал на уход Бернса из UFC

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал завершение карьеры бразильца Гилберта Бернса.

«Какая карьера, мой брат. Железо точит железо», — написал Усман в социальных сетях.

Бернс объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада).

В поединке в полусреднем весе 39-летний Бернс уступил канадцу Майку Мэлотту техническим нокаутом в третьем раунде. Это поражение стало для бразильца десятым в карьере и пятым подряд.

Всего на счету Бернса 22 победы и 10 поражений в ММА. Он провел 25 боев на турнирах UFC. В феврале 2021 года он сражался за титул чемпиона в полусреднем весе с Камару Усманом, но проиграл нокаутом.