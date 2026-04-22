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Гаджиев — о заявлениях Топурии: «Илия уже перешел границы дозволенного»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о недавних высказываниях чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии.

«Я считаю, что Топурия сегодня — одно из ключевых явлений в ММА. Что касается его высказываний, некоторое время назад Илия уже перешел границы дозволенного, но тем интереснее будет бой между ним и, например, Царукяном. В день, когда этот бой состоится, общественность будет взволнована. Это будет означать, что Топурия сделал все правильно, и этот бой он практически продал. Сейчас Дана Уайт должен немного напрячься — и все будет. Если говорить о возможных поединках, то я не считаю Илию фаворитом как в бою с Царукяном, так и в бою с Махачевым», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Топурия оскорбительно высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в легком весе, Армана Царукяна, назвав его «мелким ублюдком», а также пообещал «повалить и задушить» чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

(Давид Петросян)

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Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
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