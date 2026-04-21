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Петр Ян и Мурат Гассиев получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Боец смешанных единоборств Петр Ян и боксер Мурат Гассиев указом президента России Владимира Путина награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данными наградами также удостоены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумаков.

Действующий чемпион мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов награжден орденом Дружбы.

33-летний Ян является чемпионом UFC в легчайшем весе. На его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Профессиональный рекорд 32-летнего Гассиева — 33 победы (26 нокаутом) при двух поражениях. В декабре Гассиев победил болгарина Кубрата Пулева и стал новым регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе.

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Петр Ян
Мурат Гассиев
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