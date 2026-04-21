UFC Гарсия — Эрнандес: когда бой, где смотреть онлайн трансляцию

Рафа Гарсия и Александр Эрнандес проведут поединок на турнире UFC Fight Night в США 26 апреля

Мексиканец Рафа Гарсия и американец Александр Эрнандес проведут бой в соглавном событии турнира UFC Fight Night 274. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене UFC Apex в Энтерпрайзе (США) в ночь на воскресенье, 26 апреля.

ММА UFC: Гарсия — Хернандез

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 3.00 мск. Бой Кастаньеды и Вологдина начнется около 5.00 мск.

31-летний Гарсия в профессиональной карьере одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. В предыдущем бою мексиканец победил американца Джареда Гордона техническим нокаутов в рамках UFC Fight Night 259 13 сентября 2025 года.

33-летний Эрнандес имеет рекорд в 18 побед и 6 поражений. Предыдущим соперником Александра был бразилец Карлос Феррейра, которого американец победил техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио (США) 13 сентября 2025 года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Энтерпрайзе в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 3.00 мск).

Результаты боя Гарсия — Эрнандес и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.