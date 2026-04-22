Стерлинг — о возможном переходе Царукяна в полулегкий вес UFC: «Это не будет прогулкой»

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о возможном переходе в полулегкий вес россиянина Армана Царукяна.

«Я бы не расстроился. Не думаю, что ему нужно это делать. Ему следует подраться со следующим топовым парнем [в рейтинге легкого веса]. Но если он хочет спуститься, хорошо, нам нужна максимальная конкуренция. Есть я, Жан Силва, Юссеф [Залал], есть Яир [Родригес], много талантливых парней. Есть Кевин Вальехос, который сейчас на подъеме. Есть молодой проспект Лерриан Дуглас. В этом дивизионе много хороших парней, так что переход не будет прогулкой, говорю вам», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.

Царукян является бойцом смешанных единоборств и выступает на профессиональном уровне с 2015 года. В его активе 23 победы, из которых 15 — досрочные, а также три поражения. С 2019 года он сотрудничает с UFC.

19 апреля Царукян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в главной схватке турнира RAF 08, который прошел в США.