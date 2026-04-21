UFC заключил трехлетнее соглашение о проведении турниров в Баку

Руководство UFC договорилось с министерством молодежи и спорта Азербайджана о проведении турниров в Баку в рамках трехлетнего соглашения.

Контракт рассчитан до 2028 года и предусматривает ежегодную организацию турниров серии UFC Fight Night в столице Азербайджана. Первый турнир по условиям соглашения запланирован на 27 июня, он пройдет на национальной арене гимнастики в Баку.

Договоренности были достигнуты в ходе встречи в Лас-Вегасе, где генеральный директор UFC Дэйна Уайт обсудил сотрудничество с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

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