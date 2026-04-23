Жозе Альдо: «У меня очень хорошие отношения с Конором Макгрегором»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо высказался об отношениях с Конором Макгрегором. Ранее ирландец намекнул в соцсети, что принял православие.

«Какие у меня отношения с Конором? Очень хорошие. Не только с Конором, но и со всеми соперниками. Испытываю уважение и симпатию ко всем. Время от времени мы обмениваемся сообщениями. Недавно я сказал, что очень рад, что он обратился к религии. Поздравил его», — приводит слова Альдо Bloody Elbow.

Поединок Альдо и Макгрегора состоялся в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Ирландец победил техническим нокаутом за 13 секунд, завоевав чемпионский титул в полулегком весе.

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