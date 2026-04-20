Турнир UFC Fight Night с главным боем Стерлинг vs. Залал пройдет в Энтерпрайзе 26 апреля

Турнир UFC Fight Night 274 состоится в воскресенье, 26 апреля, в Энтерпрайзе (США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев турнире UFC Fight Night Стерлинг — Залал

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.

Главным событием вечера станет бой в полулегком весе между американцами Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом. В соглавном поединке сойдутся мексиканец Рафа Гарсия и американец Александр Эрнандес.

Изначально в главном событии вечера ожидался бой американцев Шона Брэди и Хоакина Бакли в полусреднем весе, однако поединок перенесли в кард планируемого турнира UFC 328. Также на турнире в Энтерпрайзе россиянка Яна Куницкая должна была драться с Нормой Дюмонт. Причиной отмены боя стала травма Куницкой.

Основной кард

Алджамейн Стерлинг (25-5) — Юссеф Залал (18-5-1)

Рафа Гарсия (18-4) — Александр Эрнандес (18-8)

Дэйви Грант (15-8) — Адриан Луна Мартинетти (17-1)

Монтел Джексон (15-3) — Раони Барселос (21-5)

Норма Думонт (13-2) — Хоселин Эдвардс (17-6)

Маркус Алмейда (5-2-1) — Райан Спэнн (23-11)

Предварительный кард

Талита Аленкар (7-1-1) — Жулия Поластри (14-5)

Родольфу Виейра (11-4) — Эрик МакКонико (10-4-1)

Жафэл Филью (16-3) — Лукас Роха (16-2)

Майра Буэну Силва (10-6-1-1) — Мишель Монтегю (7-0)

Джексон МакВей (6-2) — Седрик Дюма (10-4-0-1)

Где смотреть UFC Fight Night Стерлинг — Залал

Турнир в полном объеме будут показывать канал «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (на платной основе). Старт трансляции — в 00.00 26 апреля.

Главный кард в прямом эфире и покажет телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Энтерпрайзе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.