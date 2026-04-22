Путин наградил победителей ЧМ по боксу, Гассиева, Кремлева и Яна

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале в Кремле вручил государственные награды РФ ряду спортсменов, информирует ТАСС.

В числе награждаемых президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев и чемпион мира по версии WBA, трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов, которым вручили орден Дружбы.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса UFC в легчайшем весе Петр Ян и боксер-профессионал, действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

Кроме того, аналогичная награда была вручена чемпионам мира по боксу Нуне Асатрян, Шарабутдину Атаеву, Джамбулату Бижамову, Елене Гапешиной, Салтанат Меденовой, Исмаилу Муцольгову, Илье Попову, Давиду Сурову, Анастасии Шамоновой, Всеволоду Шумкову, генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max