Двалишвили: «У меня нет проблем с бойцами из Дагестана, кроме одного — Умара Нурмагомедова»

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к бойцам из Дагестана.

«У меня нет проблем с бойцами из Дагестана, кроме одного — Умара Нурмагомедова. Я просто не люблю этого парня. Армения, Грузия, Чечня, Дагестан... Мы трудолюбивые, все дружим. Мы просто соревнуемся, это здоровая конкуренция», — заявил спортсмен в интервью Адаму Зубайраеву.

Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым прошел в январе 2025 года на турнире UFC 311 и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

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