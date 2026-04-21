Рафа Гарсия — Александр Эрнандес: дата и время боя UFC

Гарсия и Эрнандес проведут бой на UFC Fight Night в Энтерпрайзе 26 апреля

Мексиканец Рафа Гарсия и американец Александр Эрнандес проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 274 в ночь на воскресенье, 26 апреля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс UFC Apex в Энтерпрайзе (США).

ММА UFC: Гарсия — Хернандез

Время боя Гарсия vs Эрнандес: во сколько начнется поединок UFC Fight Night

Поединок Гарсии и Эрнандеса станет соглавным боем ивента и начнется около 5.00 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

31-летний Гарсия на профессиональном уровне одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. Предыдущим соперником мексиканца был американец Джаред Гордон в рамках UFC Fight Night 258. Рафа одержал победу техническим нокаутом после ударов локтями.

На счету 33-летнего Эрнандеса 18 побед и 8 поражений. Американец в предыдущем появлении в клетке выиграл у бразильца Карлоса Феррейры техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио (США).

Где смотреть бой Гарсия vs Эрнандес и другие поединки UFC Fight Night

Трансляцию боя UFC Fight Night 274 Гарсия — Эрнандес и других поединков главного карда турнира ведут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживать результаты боя Гарсия — Эрнандес, как и других поединков турнира, можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Энтерпрайзе — бой в полулегком весе между американцами Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.