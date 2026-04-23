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Петр Ян объяснил, почему не получил поединок на турнире UFC в Белом доме

Руслан Минаев

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, почему не получил бой на турнире в Белом доме, который пройдет 14 июня.

«Конкретно о моем участии разговора пока не было. В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя. Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Было бы очень круто», — цитирует РИА Новости Яна.

Ян в декабре 2025 года вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА.

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Источник: РИА Новости Спорт
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Петр Ян
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