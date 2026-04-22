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Топурия — о возможном бое с Махачевым: «Не удивляйтесь, когда я повалю и «задушу» его»

Анастасия Пилипенко

Чемпион UFC в легком весе грузин Илия Топурия поделился мнением о возможном поединке с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Когда у меня появляется возможность сразиться с кем-то, я всегда задумываюсь о том, что я могу сделать, чтобы шокировать мир. Если говорить об Исламе, то для того, чтобы удивить мир, мне нужно «задушить» его. Вот что, как по мне, произойдет. Я повалю его и «задушу».

Послушайте, я знаю, что это звучит странно: «Как ты собираешься повалить его, как ты собираешься «задушить» его?» Но не удивляйтесь, когда это произойдет», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Топурия обвинил Махачева в том, что тот отказался от боя на турнире в Белом доме за день до объявления карда, сославшись на травму.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Махачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки. Турнир в Белом доме, приуроченный к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа, запланирован на 14 июня.

Сообщалось, что в главном бою встретятся Топурия и временный чемпион в легком весе Джастин Гейджи.

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Илия Топурия
Ислам Махачев
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