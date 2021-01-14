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Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Детройтом»

05:29
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«Милуоки» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (110:101). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл.

В другой встрече «Шарлотт» уступил «Далласу» (93:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)

Д: Грант (22), Михайлюк (18), Гриффин (12).

М: Адетокунбо (22 + 10 подборов + 1- передач), Холидэй (21), Форбс (13).

«Шарлотт» — «Даллас» — 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17)

Ш: Розир (18), Хэйворд (16), Вашингтон (16 + 10 подборов).

Д: Дончич (34 + 13 подборов), Хардуэй (18), Прозингис (16).

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