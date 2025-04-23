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Сегодня, 19:35

Вольфф: «Переговоры с Расселлом о контракте начнутся в мае»

Камила Абдурахманова
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Глава команды «Мерседес» Тото Вольфф сообщил о планах по продлению соглашения с пилотом Джорджем Расселлом, отметив уверенность в британском гонщике.

«Мы приступим к обсуждению нового контракта после старта европейского этапа чемпионата. Никакой напряженности в этом вопросе нет.

Джордж демонстрирует исключительный уровень — именно такой, на который мы рассчитывали. Он безупречно справляется со своими задачами, и требовать от него большего просто нереально. У нас есть все летнее окно для решения этого вопроса, и сейчас нет никаких причин для сомнений», — заявил Вольфф motorsportweek.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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