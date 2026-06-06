Антонелли показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал лучшим в третьей практике шестого этапа «Формулы-1» в сезоне-2026.

19-летний гонщик из Италии добился результата в 1:12.720. Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0.327). Третий результат у его партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона (+0.331).

Замыкают пятерку лидеров пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0.763) и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0.942).

Во второй практике 5 июня лучшим стал Хэмилтон.

Шестой этап сезона «Формулы-1» проходит в Монако с 5 по 7 июня. Квалификация начнется 6 июня в 17:00 по московскому времени. Старт гонки Гран-при Монако запланирован на 16:00 в воскресенье, 7 июня.

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