Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Монако.

Семикратный чемпион мира преодолел свой лучший круг за 1 минуту 13,026 секунды. Второй результат у партнера Хэмилтона по команде Шарля Леклера (отставание — 0,111 секунды), третий — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,168 секунды).

По ходу тренировки на болиде пилота «Кадиллака» Серхио Переса загорелись тормоза. Сессия прерывалась красными флагами за несколько минут до конца.

Чемпион «Формулы-1» 2025 года Ландо Норрис из «Макларен» столкнулся с техническими проблемами в начале практики. Он провел на трассе восемь кругов.

Основная гонка в Монако состоится в воскресенье, 7 июня, в 16.00 по московскому времени.

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