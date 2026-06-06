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6 июня, 14:32

Пилот «Феррари» Хэмилтон рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026: «Для меня Бразилия — наравне с Англией»

Сергей Ярошенко

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026 года.

«Когда я рос в Англии, мне очень нравилось смотреть, как играет Бразилия. Честно говоря, Бразилия всегда была моей любимой сборной. Они были такими крутыми. Для меня Бразилия — наравне с Англией. Я просто ценю то, откуда они родом: многие игроки вышли с улиц, где играли без обуви. В бразильской культуре есть что-то по-настоящему особенное», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Бразильцы сыграют на групповом этапе со сборными Марокко, Гаити и Шотландии, а англичане — со сборными Хорватии, Ганы и Панамы.

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