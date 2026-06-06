Пилот «Хааса» Берман разбил машину во время третьей практики Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Оливер Берман вызвал красные флаги в третьей практике Гран-при Монако, разбив машину.

Болид сохранил все четыре колеса, но лишился заднего антикрыла. Сам 21-летний британец сообщил по радио, что с ним все в порядке.

Лучшее время на третьей практике показал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0.327). Третий результат у его партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона (+0.331).

Шестой этап сезона «Формулы-1» проходит в Монако с 5 по 7 июня. Квалификация начнется 6 июня в 17.00 по московскому времени. Старт гонки Гран-при Монако запланирован на 16.00 в воскресенье, 7 июня.

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