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7 июня, 17:30

Норрис сошел с дистанции «Гран-при Монако» из-за проблем с двигателем

Руслан Минаев

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сошел с дистанции «Гран-при Монако».

На 45-м круге британец потерял скорость из-за проблем с силовой установкой, пропустил группу пилотов, заехал в боксы и завершил участие в заезде.

На предыдущем этапе в Канаде он также сошел из-за технических проблем. Норрис впервые в карьере досрочно завершил две гонки подряд. Он стал чемпионом «Формулы-1» в прошлом сезоне.

Ранее из-за проблем с двигателем с «Гран-при Монако» сошел Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а его напарник Исак Хаджар сообщил о нестабильном состоянии двигателя, заявив, что он может взорваться.

Для «Макларена» Гран-при стал тысячным в истории команды, которая дебютировала в Монако в 1966 году.

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