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Сегодня, 18:14

Леклер о своей аварии на «Гран-при Монако»: «Я выгляжу как идиот»

Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою аварию на «Гран-при Монако».

За 12 кругов до конца гонки монегаск, не справившись с управлением, врезался в ограждение при выходе из последнего поворота трассы. Из-за аварии гонка была остановлена красными флагами.

«Все из-за тормозов. Конечно, отсутствие сцепления тоже не помогает, но данные говорят сами за себя. Не знаю, насколько подробно могу это описать, но я невероятно расстроен. Я всегда был честен, и сколько ошибок бы ни совершал, мне бы не хотелось смотреть в зеркало и видеть, как я ищу себе оправдание. Поэтому я всегда предельно честен перед камерами, и сегодня я не собираюсь брать на себя ответственность за аварию.

Дело даже не столько в торможении... Я нажал на тормоз, и что-то произошло. Передние тормоза сработали намного сильнее, чем я ожидал, а на задних вообще не было никакого замедления, как будто их вообще не было. Я сталкиваюсь с этим вторую гонку подряд. У наших болидов есть некоторые различия в настройках тормозов, но я не думаю, что это как-то влияет. Тем не менее, и здесь, и в Монреале при низкой температуре, нестабильности и повышенной чувствительности шин это стало настоящим кошмаром.

Я взвешенно подхожу к тому, что говорю, и у меня сегодня очень мало слов. Я выгляжу как идиот. Когда ты выглядишь идиотом из-за собственной ошибки, это нормально, но сегодня это уже на грани опасности. У нас есть решение проблемы — со следующей гонки я буду ориентироваться на настройки Хэмилтона, и это решит проблемы, с которыми я сталкивался. Возможно, у Льюиса есть другие проблемы, но мне просто нужна стабильность», — заявил Леклер в эфире Sky Sports.

До схода Леклер занимал третье место в гонке, уступая лишь лидировавшему Андреа Кими Антонелли из «Мерседес» и своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

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