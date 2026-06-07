19-летний Антонелли стал самым молодым гонщиком с «Большим шлемом»

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал победителем «Гран-при Монако», который прошел 7 июня.

Итальянец завоевал поул, лидировал от старта до финиша, выиграл гонку и установил лучший круг. Таким образом, он стал обладателем «Большого шлема».

Кими стал самым молодых пилотом в истории с таким достижением — 19 лет, 9 месяцев и 13 дней. Он улучшил предыдущий рекорд Макса Ферстаппена (Гран-при Австрии-2021, 23 года, 9 месяцев и 4 дня).