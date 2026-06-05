Контракт на проведение Гран-при Лас-Вегаса продлили до 2037 года

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса подписали 10-летнее продление контракта на проведение гонки «Формулы-1» до 2037 года, сообщает ESPN.

Уличная трасса Лас-Вегаса, включающая длинный участок знаменитой полосы Лас-Вегас-Стрип, впервые появилась в календаре в 2023 году. Первоначальное соглашение было продлено до 2027 года в прошлом году, хотя в администрации округа Кларка уже заявляли, что намерены проводить гонку как минимум до 2032 года.

Новая сделка означает, что в обозримом будущем у «Формулы-1» будет как минимум три гонки в США: Гран-при США в Остине (Техас) в прошлом году продлили до 2034 года, а у Гран-при Майами контракт заключен до 2041 года.

Трасса в Лас-Вегасе включает специально построенный комплекс для «Формулы-1» под названием Grand Prix Plaza — многофункциональную зону площадью около 158 тысяч квадратных метров, которая служит паддоком во время гоночной недели. Это уникальное событие, поскольку «Формула-1» выступает одновременно и промоутером, и организатором, а не сотрудничает с независимым промоутером.

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