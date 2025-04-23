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23 апреля, 20:24

Марко: «Макларен» получит преимущество в жарких условиях Майами»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что предстоящий «Гран-при Майами» может сложиться удачно для «Макларена» из-за ожидаемых высоких температур.

«Как результаты первых пяти гонок влияют на наши ожидания от Майами? Это совершенно другая трасса, и главное — прогнозируется жаркая погода. Согласно нашим данным, такие условия не играют на руку «Ред Булл». В третьей практике в Джидде при схожих температурах мы проигрывали «Макларену» 0,8 секунды — тогда как в более прохладной квалификации разрыв сократился.

Мы и другие конкуренты ожидали, что «Макларен» доминирует в Джидде, но этого не произошло. Однако в Майами температурный фактор может стать для них решающим.

Сейчас наша задача — расширить диапазон оптимальных настроек машины и устранить слабые места перед европейским этапом чемпионата», — пояснил Марко Speed Week.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Хельмут Марко
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