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7 июня, 02:45

Хэмилтон — о Гран-при Монако: «Вы знаете, как проходят эти гонки. Это очень, очень сложно»

Павел Лопатко

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

«Вы знаете, как проходят эти гонки. Это очень, очень сложно. Надеюсь, у нас будет очень хороший старт, и, возможно, мы сможем оказать небольшое давление. Возможно, мне нужен дождь. Но ничего невозможного нет.

Обидно, что эта гонка обычно проходит как парад, в смысле следования друг за другом. Машина перегревается, тормоза перегреваются из-за особенностей трассы.

Но я постараюсь ворваться туда и максимально досаждать этим двоим, заставляя их не пройти определённые повороты.

Все дело в уверенности. Я чувствовал себя способным. Я в очень хороших отношениях с машиной и в хороших отношениях с командой.

У меня не было недостатка в скорости, и я был очень благодарен за это. Что касается всех негативных комментариев, которые люди делают, я продолжаю работать, продолжаю приходить и продолжаю выдавать результат.

Мы почти ничего не меняли, но машина кардинально отличалась, когда мы перешли к квалификации. Это был шаг назад, и нам нужно глубоко разобраться в этом.

Но я выложился полностью. Я был так близко к барьерам, как только мог. Я думал, что у нас почти получилось, но Макс показал хорошее время, а затем и Кими», — цитирует спортсмена ESPN.

41-летний британец в квалификации занял третье место. Победил пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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