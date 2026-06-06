Антонелли выиграл квалификацию «Гран-при Монако», Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию шестого этапа «Формулы-1» «Гран-при Монако» с результатом 1.12,051.

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,043), третье время у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,228).

Четвертое место занял Шарль Леклер (+0,300) на «Феррари». Пятый результат у пилота «Ред Булл» Исака Хаджара (+0,383).

Шестой этап сезона «Формулы-1» проходит в Монако с 5 по 7 июня. Старт гонки «Гран-при Монако» запланирован на 16:00 в воскресенье, 7 июня.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max