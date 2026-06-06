Руководитель «Феррари» Вассер попал в больницу в Монако

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер попал в больницу в Монако.

«Вассер не будет присутствовать на трассе сегодня. После нескольких медицинских обследований он останется под наблюдением врачей в местном медицинском учреждении. Мы желаем ему скорейшего восстановления и возвращения», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

В субботу пройдет квалификация шестого этапа «Формулы-1» Гран-При Монако. Основная гонка состоится 7 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

58-летний Вассер руководит «Феррари» с января 2023 года.