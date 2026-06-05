BetBoom раздает 1 000 000 фрибетов за ставки на Гран-при Монако

Зрелищные обгоны на узких улицах княжества Монако, рев моторов и визг резины, который слышно на весь город, — все это часть большого праздника, возвращения королевских гонок. Кими Антонелли уверенно идет на первом месте в личном зачете «Формулы-1», а «Мерседес» — в Кубке конструкторов. Сможет ли «Феррари» что-то противопоставить АМГ и заедет ли Леклер на подиум в пятый раз в этом году? В этот раз интрига развернется прямо на улицах города, фанаты «Формулы-1» в ожидании.

Букмекерская компания BetBoom запускает новую акцию «Фрибет за Монако» на 1 000 000 фрибетов. Для участия в акции нужно нажать на кнопку «Принять участие» и сделать ставку на «Формулу-1» от 1000 рублей с любым коэффициентом с 3 до 7 июня. Если сделать две ставки, которые подходят под условия, фрибетов начислят в два раза больше. Общий призовой фонд разделится между участниками акции поровну 8 июня.

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