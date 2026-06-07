Гран-при Монако: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию гонки

Шестой этап «Формулы-1» сезона-2026 проходит в Монако

Гонка шестого этапа «Формулы-1» в Монако проходит в воскресенье, 7 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Гран-при Монако: трансляция шестого этапа «Формуы-1» в прямом эфире (видео)

Следить за ходом и результатом гонки можно в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции «Формулы-1», видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

По итогам квалификации первым финишировал пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли с результатом 1.12,051. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,043), третье время у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,228).

После пяти этапов Антонелли лидирует в личном зачете (131 балл), на втором месте находится еще один пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел, на третьей строчке располагается Шарль Лекер («Феррари»).